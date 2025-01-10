首次有病人經跨境救護車由港大深圳醫院送往屯門醫院　收費4990元人民幣 (14:57)

該名男病人患有慢性支氣管病，3日前因呼吸衰竭求醫，當時血氧不足、神智不清，亦出現心臟衰竭，情况嚴重；經治療後病人已可溝通，生命體徵平穩，與家屬一同表達想回港治療。港大深圳醫院向醫管局提出申請，並於今早安排醫護隨車，病人經深圳灣口岸過境，車程約40分鐘，其間需要使用呼吸機。病人過關時不必落地，亦不用轉乘另一輛救護車，直接由港大深圳醫院送至屯門醫院。李詠梅表示，院方會收取病人「成本價」，即4990元人民幣，相信今次運送過程順利可給予市民信心，即使在內地生病，如有需要絕對有能力將病人送回香港。

「大灣區跨境直通救護車試行計劃」去年11月30日啟動。李詠梅透露，計劃推出已來有10多宗病人申請回港治療，今次是首次有病人經評估後可使用服務，強調院方嚴格選擇提供服務的病人，若病人已可自行安排交通工具，又不需要醫護陪同，就不會提供相關服務，避免機制被濫用。新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良表示，以往病人要跨境回港就醫，他們到達口岸後要等待轉駁的香港救護車，過程較轉折，院方亦不能事先得悉病人資料，未能作詳盡準備；新安排下，院方已一早與港大深圳醫院溝通，得悉病人資料及治療方案等，故交接過程十分順利。