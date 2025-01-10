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證監會女副總監涉建議受查人毁潛在證據　准保釋候訊 (12:03)

證監會時任女副總監鄧映霞涉嫌在證監會調查一間上市公司懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對調查，包括銷毁潛在證據。鄧被廉署控告串謀妨礙司法公正罪，案件今（10日）在東區裁判法院首次提堂。控方申請押後，待廉署進一步調查及索取法律意見，主任裁判官蘇文隆把案押後至3月28日再訊，批准她期間以10萬元保釋，但不得離港、須交出旅遊證件、居於報稱地址、有住址更改須通知廉署及不得干預控方證人。

被告鄧映霞（48歲、時任證券及期貨事務監察委員會法規執行部副總監）。被告今無法律代表，她以英語表示明白控罪，裁判官問她何時找到法律代表，被告稱一個月內。裁判官再問被告有否任何要求或投訴，被告答沒有。

控罪指，被告於2022年7月15日至7月27日期間的某一天在香港，與佘啟光串謀妨礙司法公正，即在證監會就China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（股份代號：1940）的懷疑虛假交易和市場操控活動進行調查時，與受調查人士包括佘啟光、施嘉豪及陳子璇會面，而其本人當時為證監會副總監，並有權查閱調查的機密資料；對調查可能採取的行動加以評論；針對如何應對證監會就該調查採取的行動提供意見，包括如何回答證監會可能提出的問題及毁滅潛在證據。

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