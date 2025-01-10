海關料最快明年第三季實施完稅煙標籤制度 (11:11)

陳子達表示，政府加徵煙草稅後，近一兩年截獲涉及私煙的案件數量「相當驚人」，2024年有逾21200宗，較前年增八成，繳獲私煙6億1000萬支，案件數字仍在高位，涉及的煙草稅值達27億元，多數透過海運流入本港。陳子達提及，海關亦加強執法限制旅客入境時免稅煙入境，有關數字由2023年的9800多宗升到去年的19000餘宗，增幅達94%，他稱海關截獲的多數個案並非僅超額一支兩支，「而是多帶一條兩條（煙）」。

「太空油」案件方面，陳子達透露，現時「太空油」主要由海外流入本港，海關亦截獲部分旅客帶「太空油」自用。海關數日前破獲一宗個案，涉案毒販本身販賣可卡因，同時也有製作「太空油」，檢獲1.9公斤「依托咪酯」原材料，並有檢出用於製作的煙彈殼。陳又提及，現時海關的離子、光譜分析儀，已全面輸入「太空油」的頻譜，可在海關即時檢測。