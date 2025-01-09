港大研究揭髖部骨折可誘發心臟病 心臟衰竭患者風險高五倍 (23:47)

港大醫學院研究團隊利用人工智能（AI），對髖部骨折患者的臨床特徵進行分類，其中香港的髖部骨折病人可分為三大類，分別為相對健康、患有代謝相關疾病和有心臟衰竭病或心律不正病史，分別佔66%、21.4%及12.6%。

團隊發現，健康良好的髖部骨折患者患上心臟病風險較低，而有代謝相關疾病的患者在骨折後180天內心臟病發的風險較健康骨折患者高出約兩倍；在骨折前有心臟衰竭或心律不正病史的患者，在骨折後180天內心臟病發的風險約為健康骨折患者5倍。研究發現，有心臟病病史患者死亡率和緊急就診率較健康骨折患者高一倍，且需更長住院時間。研究結果證明，在治療和護理髖部骨折時，需要特別關注和管理心血管疾病風險，尤其是有心臟衰竭或心律不正問題的患者。

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，心臟病其中一個成因與血管鈣化有關，由於骨骼是儲存鈣的地方，體內血鈣於骨折後會突然短暫上升，增加患上中風及心血管疾病的機會，故及時對髖部骨折患者進行心血管疾病風險管理非常重要。