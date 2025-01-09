明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大研究揭髖部骨折可誘發心臟病 心臟衰竭患者風險高五倍 (23:47)

港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊發現，髖部骨折不僅導致身體受傷，還可能誘發心臟病；特別是有心臟衰竭病史的髖部骨折患者，其心血管疾病風險和死亡率明顯較高。

港大醫學院研究團隊利用人工智能（AI），對髖部骨折患者的臨床特徵進行分類，其中香港的髖部骨折病人可分為三大類，分別為相對健康、患有代謝相關疾病和有心臟衰竭病或心律不正病史，分別佔66%、21.4%及12.6%。

團隊發現，健康良好的髖部骨折患者患上心臟病風險較低，而有代謝相關疾病的患者在骨折後180天內心臟病發的風險較健康骨折患者高出約兩倍；在骨折前有心臟衰竭或心律不正病史的患者，在骨折後180天內心臟病發的風險約為健康骨折患者5倍。研究發現，有心臟病病史患者死亡率和緊急就診率較健康骨折患者高一倍，且需更長住院時間。研究結果證明，在治療和護理髖部骨折時，需要特別關注和管理心血管疾病風險，尤其是有心臟衰竭或心律不正問題的患者。

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，心臟病其中一個成因與血管鈣化有關，由於骨骼是儲存鈣的地方，體內血鈣於骨折後會突然短暫上升，增加患上中風及心血管疾病的機會，故及時對髖部骨折患者進行心血管疾病風險管理非常重要。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞