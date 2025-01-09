黎智英案｜黎否認以「獨裁」形容屬詆譭中央　稱不支持「黃色經濟圈」 (18:33)

辯方展示2020年11月29日《Live Chat》節目謄本，黎智英指習近平是「獨裁者」，甚至比毛澤東更具影響力。黎並指前美國總統奧巴馬採取的多邊主義政策災難性，美國人在疫情後更敵視中國，希望拜登政府的對華態度與奧巴馬不同。

辯方問黎智英對習近平的評價是否意圖煽動他人憎恨中國政府，黎表示他單純指出事實，中國的經濟實力領先全球，同時可透過科技嚴密監控人民。辯方問為何黎稱習變成獨裁者？黎回答「他原先就是獨裁者，不是後來變成」，其後補充指中央政權獨裁的事實人人皆知，不用透過他描繪，因政府由共產黨控制。

節目中黎又指只要人民受到的壓迫繼續，認為「黃色經濟圈」會延續。黎庭上稱只是解釋相關情况，否認煽動港人改變政治結構和製造階級對立；時任《蘋果》張劍虹早前供稱黎智英指示《蘋果》刊登廣告支持黃色經濟圈，黎稱他並不支持「黃色經濟圈」。翌日黎在節目談及中國對澳洲紅酒等商品實施禁運一事，形容中國欺凌澳洲，法官杜麗冰質疑，實施禁運是違反國際貿易價值的行為，放諸四海皆是。

黎智英稱，澳洲是因為支持香港而被中國實施禁運，強調衡量禁運措施的對錯，要顧及事件背景，杜官的詮釋沒有意思。黎在杜官追問下補充，禁運措施「有些合理有些不合理」，而貿易不應受政治影響。杜官聞言後說：「這正是我想表達的的觀點，謝謝」。審訊下周一續。