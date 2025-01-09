明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜黎否認以「獨裁」形容屬詆譭中央　稱不支持「黃色經濟圈」 (18:33)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》涉串謀勾結外國勢力案，今（9日）午續審。黎智英在2020年11月年播出的《Live Chat with Jimmy Lai》節目中形容國家主席習近平為「人類歷史上絕對的獨裁者」，他庭上否認詆譭中央政府，指僅指出「人所共知」的事實；黎又指自己崇尚自由市場，不支持「黃色經濟圈」，他認為人們之所以響應，只是出於支持運動。

辯方展示2020年11月29日《Live Chat》節目謄本，黎智英指習近平是「獨裁者」，甚至比毛澤東更具影響力。黎並指前美國總統奧巴馬採取的多邊主義政策災難性，美國人在疫情後更敵視中國，希望拜登政府的對華態度與奧巴馬不同。

辯方問黎智英對習近平的評價是否意圖煽動他人憎恨中國政府，黎表示他單純指出事實，中國的經濟實力領先全球，同時可透過科技嚴密監控人民。辯方問為何黎稱習變成獨裁者？黎回答「他原先就是獨裁者，不是後來變成」，其後補充指中央政權獨裁的事實人人皆知，不用透過他描繪，因政府由共產黨控制。

節目中黎又指只要人民受到的壓迫繼續，認為「黃色經濟圈」會延續。黎庭上稱只是解釋相關情况，否認煽動港人改變政治結構和製造階級對立；時任《蘋果》張劍虹早前供稱黎智英指示《蘋果》刊登廣告支持黃色經濟圈，黎稱他並不支持「黃色經濟圈」。翌日黎在節目談及中國對澳洲紅酒等商品實施禁運一事，形容中國欺凌澳洲，法官杜麗冰質疑，實施禁運是違反國際貿易價值的行為，放諸四海皆是。

黎智英稱，澳洲是因為支持香港而被中國實施禁運，強調衡量禁運措施的對錯，要顧及事件背景，杜官的詮釋沒有意思。黎在杜官追問下補充，禁運措施「有些合理有些不合理」，而貿易不應受政治影響。杜官聞言後說：「這正是我想表達的的觀點，謝謝」。審訊下周一續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 蘋果日報

上 / 下一篇新聞