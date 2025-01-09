港大經管學院：政府財赤大部分屬結構性　難單靠經濟好轉　政府需主動調整 (18:06)

財政司長陳茂波早前預料，今年度（2024/25年度）財赤在1000億元以內，並稱有信心在「三數年內」做到預算案平衡。

負責分析香港財赤情况的劉洋表示，香港近幾年雖有周期性赤字，但結構性赤字佔較大比例，有80%收支波動屬結構性。劉認為，財赤屬結構性而非周期性「未嘗不是好事」，因面對周期性赤字下，政府「做不了甚麼」，只能期待經濟變好；反之在結構性赤字下，香港政府握有改變赤字的主動權。

劉洋形容，大多數結構性赤字形成與政策取捨有關，如果政府願意做一些政策調整及規模變化，赤字問題相信較易解除。

政府近年發債引社會關注，劉洋表示，與世界其他經濟體相比，香港政府的發債比率佔GDP較低水平，認為政府可充分利用發債，緩解短期財政壓力，發債亦有助長期投資有穩定資金來源。劉比較近年香港政府債券與美國國債利率，指香港發債成本較美國低，體現香港政府財政上的良好信用，亦反映市場有一定需求，而發債亦有助促進資產市場的發展，同時擴大市場流動性及金融市場的效率，認為發債對香港而言是「利大於弊」。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，社會目前主要關注財政赤字、經濟增長等短期問題，但不解決長期問題，短期問題亦難解決。他表示，早於數年前已與同事有共識，香港經濟需要轉型，除了金融中心地位需要不斷保持，其餘幾個主要的經濟範疇，都難以成為香港經濟增長的動力，因此需為香港經濟找新的增長點，「還在原來的道路繼續走的話，是永遠走不通」。