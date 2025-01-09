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何文田常榮藥行涉非法售含類固醇濕疹膏　兩人被捕 (17:48)

何文田愛民廣場「常榮藥行」出售兩款含有類固醇成分的濕疹藥膏「濕療妥」及「小兒濕療妥」，懷疑屬於未經註冊藥劑製品，一對男女涉非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕。衛生署呼籲市民若購買有關產品立即停用，如使用後有不適應立即尋求醫護意見。

衛生署今日（9日）稱早前接獲情報，一間位於何文田的列載毒藥銷售商（即藥行）涉嫌出售「濕療妥」及「小兒濕療妥」，懷疑含有未標示受管制的藥物成分，並到該處購買樣本化驗；結果顯示兩款產品含有糠酸莫米松，「濕療妥」樣本亦含有咪康唑，均屬《藥劑業及毒藥條例》第1部毒藥，只可於獲授權毒藥銷售商（即藥房）出售。

將轉介藥劑業及毒藥管理局作紀律行動

衛生署稱兩款產品懷疑屬未經註冊藥劑製品，今日聯同警方到涉事處所採取執法行動，拘捕一名50歲男子和一名54歲女子，涉嫌非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。該署稱待完成調查後，會就檢控事宜徵詢律政司，並會將個案轉介香港藥劑業及毒藥管理局作適當紀律行動。

糠酸莫米松是用於治療皮膚炎症的類固醇物質，不適當或過量使用類固醇會引致皮膚問題，以及圓臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。至於咪康唑用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高可罰款10萬元及監禁兩年。

衛生署強烈呼籲市民切勿購買或服用成分來歷不明的產品，所有已註冊的藥劑製品包裝必須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。該署稱市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804至06室衛生署藥物辦公室銷毀。

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