西九文化區住宅項目料涉約2000單位可變動　稱評估收益言之尚早 (17:41)

管理局今（9日）到油尖旺區議會房屋及發展規劃委員會，就文化區住宅發展發展計劃諮詢委員意見，會上有委員關注計劃對附近屋苑的通風影響、停車場車位數目、行人通達性等。

委員會主席黃舒明指，政府現正面對財赤，關注會否「起到半路，還要問政府拿錢呢？」，不希望政府「赤上加赤」。委任區議員陳少棠關注，建屋計劃是否一次性質，關注西九文化區日後會否再賣地，又稱文化區自2008年起受政府撥款，質疑計劃收益足夠文化區使用多久，不希望政府批准的住宅面積上限用盡後，管理局再增住宅面積，「始終因為我們西九文化區，是文化（用途）來的」。

顏金施回應稱，計劃以去年7月政府批出的住宅面積總數為依歸，即總住宅樓面面積不超過約17萬平方米，現時計劃的住宅面積為10.85萬平方米，資源方面則稱希望透過招標，由發展商為項目發展提供資金。