反恐第二案︳警稱被告張家俊曾出入案發大廈 (17:34)

今日審訊聚焦第四被告張家俊事發行蹤，以及首被告何卓為被截查經過。庭上播放宏創方5樓於2020年3月6日凌晨2時的閉路電視片段，顯示一男子步出升降機，手持疑似磅的物品。警員溫文鏡供稱根據身材和步姿，認出片中人為張家俊。

控方展示涉案Telegram（Tg）群組「烘焙同好會0.3」對話，有成員當日凌晨1時稱「無磅」，帳號「Bee」回覆「coming」和傳送一個磅的照片。溫文鏡表示，相中的磅和警方在宏創坊5樓單位搜出的電子磅相似，包括顯示屏和按鈕相似。控方早前開案陳辭指，張家俊的Tg名稱是「Bee」，而何卓為曾租用宏創方5樓單位，用來烹煮炸藥及利用電路板製作炸彈。

針對何卓為被截查，第18名監視警員供稱2020年3月7日晚上跟隨何搭港鐵，列車駛往東涌方向，他與第19名監視警員上前將何截停。他稱曾出示委任證及表明警察身分，遭何推開和反抗，他上前控制何的手部，同袍控制何的腳部，過程中何沒有受傷。聆訊明續。