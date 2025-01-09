警方破製毒實驗室　檢大批製冰毒化學品拘三人 (17:35)

毒品調查科探員經深入調查，相信有販毒集團利用一個位於落馬洲石湖圍的鐵皮屋作為製毒實驗室。於前日下午，突擊搜查目標鐵皮屋，並截查懷疑與案有關兩男一女。該製毒實驗室面積約1000尺，放置大量製毒工具及化學物品，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷及乙醚等等，相信是一個製造冰毒工場。並於旁邊一個空置貨櫃內檢獲約1公斤冰毒製成品。被捕64歲男子及46歲女子同住製毒實驗室旁另一間鐵皮屋，在兩人居住的鐵皮屋內檢獲少量冰毒及31公斤製毒原材料。被捕3人為朋友關係，報稱無業，涉嫌製造危險藥物及販運危險藥物，正被扣留調查，稍後將被暫控以上罪名，明日（10日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察何灝庭表示，製毒實驗室在港較為罕見，估計運作一至二個月，現場環境除有化學反應產生的煙霧，亦有強烈氣味，實驗室內的化學原料，大部分易燃及有高腐蝕性，警方聯同消防及政府化驗所在場進行撤底搜查及蒐證。

警方強調，製毒工場牽涉多種化學原料，一般均是高度易燃，有腐蝕性，有機會引起火警及爆炸。呼籲市民留意到有地方傳出強烈化學品氣味或不知名煙霧，請立即向警方舉報。