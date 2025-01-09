明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方破製毒實驗室　檢大批製冰毒化學品拘三人 (17:35)

警方前日（7日）在落馬洲破獲一個製毒實驗室，拘捕兩男一女，檢獲大批製毒工具、製冰毒原材料、化學品及1.1公斤冰毒，市值約61萬元。檢獲的製毒原料及化學品，估計可以生產35公斤冰毒，市值約1900萬元。

毒品調查科探員經深入調查，相信有販毒集團利用一個位於落馬洲石湖圍的鐵皮屋作為製毒實驗室。於前日下午，突擊搜查目標鐵皮屋，並截查懷疑與案有關兩男一女。該製毒實驗室面積約1000尺，放置大量製毒工具及化學物品，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷及乙醚等等，相信是一個製造冰毒工場。並於旁邊一個空置貨櫃內檢獲約1公斤冰毒製成品。被捕64歲男子及46歲女子同住製毒實驗室旁另一間鐵皮屋，在兩人居住的鐵皮屋內檢獲少量冰毒及31公斤製毒原材料。被捕3人為朋友關係，報稱無業，涉嫌製造危險藥物及販運危險藥物，正被扣留調查，稍後將被暫控以上罪名，明日（10日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察何灝庭表示，製毒實驗室在港較為罕見，估計運作一至二個月，現場環境除有化學反應產生的煙霧，亦有強烈氣味，實驗室內的化學原料，大部分易燃及有高腐蝕性，警方聯同消防及政府化驗所在場進行撤底搜查及蒐證。

警方強調，製毒工場牽涉多種化學原料，一般均是高度易燃，有腐蝕性，有機會引起火警及爆炸。呼籲市民留意到有地方傳出強烈化學品氣味或不知名煙霧，請立即向警方舉報。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞