許金山結案陳辭稱亡妻接納他出軌　兩人從未展開離婚程序 (15:38)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，審訊今（9日）於高院步入尾聲。許金山親自結案陳辭指，妻子喜歡光顧高級餐廳，他則愛吃豆腐清菜，像僧侶一樣簡樸生活，不會為金錢殺妻。許強調從未和妻子展開離婚程序，亦稱讚妻子接納他出軌，是世界上最寬容的人。
許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲（Lily）2015年被發現在私家車內昏迷死亡。許第二日結案陳辭，表示妻女害怕家中蛇蟲，不排除將儲有一氧化碳的瑜伽球帶入車內，用作滅蟲。許形容妻子性格勇敢、言出必行，可能主動將瑜伽球放入車內，Lily則在旁支持。許批評，警方未調查清楚就指責他殺害妻女，影響陪審團判斷。
許妻的友人、瑜伽導師郭文平早前供稱，許拒絕和妻子分財產，亦拒絕離婚。許庭上強調，此說法是書籍《雜訊：人類判斷的缺陷》中的「雜訊」，事實是郭從2012年起鼓勵妻子離婚，兩夫妻從未登記離婚，著陪審團不用考慮。許重提妻子向Lily丟插頭、導致Lily眼部瘀傷一事，指若然他告發妻子虐兒，妻子未必獲判子女的撫養權，「會毀我妻的一生」。
許金山強調案發時和妻子持有聯名銀行戶口，兩夫婦共同撫養4名子女，冀維持家庭和諧。許又指，當時有意安排Lily到英國修讀暑期課程，然後與妻子同遊倫敦，以修補家庭關係。許自言對物質沒有追求，生活像僧侶一樣簡樸（monastic life），而妻子喜歡精緻飲食，反問自己怎會為錢財殺妻。
許提及情婦李泳怡（Shara）以一級榮譽畢業，首次發表論文就登上著名期刊，是有野心的事業型女性，兩人交往不在乎名分，只想享受生活。許指妻子從沒有妒忌Shara，亦包容所有不公平待遇，著陪審團不要受控方的「敏感」言論左右。