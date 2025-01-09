許金山結案陳辭稱亡妻接納他出軌　兩人從未展開離婚程序 (15:38)

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲（Lily）2015年被發現在私家車內昏迷死亡。許第二日結案陳辭，表示妻女害怕家中蛇蟲，不排除將儲有一氧化碳的瑜伽球帶入車內，用作滅蟲。許形容妻子性格勇敢、言出必行，可能主動將瑜伽球放入車內，Lily則在旁支持。許批評，警方未調查清楚就指責他殺害妻女，影響陪審團判斷。

許妻的友人、瑜伽導師郭文平早前供稱，許拒絕和妻子分財產，亦拒絕離婚。許庭上強調，此說法是書籍《雜訊：人類判斷的缺陷》中的「雜訊」，事實是郭從2012年起鼓勵妻子離婚，兩夫妻從未登記離婚，著陪審團不用考慮。許重提妻子向Lily丟插頭、導致Lily眼部瘀傷一事，指若然他告發妻子虐兒，妻子未必獲判子女的撫養權，「會毀我妻的一生」。

許金山強調案發時和妻子持有聯名銀行戶口，兩夫婦共同撫養4名子女，冀維持家庭和諧。許又指，當時有意安排Lily到英國修讀暑期課程，然後與妻子同遊倫敦，以修補家庭關係。許自言對物質沒有追求，生活像僧侶一樣簡樸（monastic life），而妻子喜歡精緻飲食，反問自己怎會為錢財殺妻。

許提及情婦李泳怡（Shara）以一級榮譽畢業，首次發表論文就登上著名期刊，是有野心的事業型女性，兩人交往不在乎名分，只想享受生活。許指妻子從沒有妒忌Shara，亦包容所有不公平待遇，著陪審團不要受控方的「敏感」言論左右。