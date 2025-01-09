中醫醫院與德國魁茨汀醫院簽戰略合作協議　冀構建國際網絡 (14:18)

本港首間中醫醫院將於今年年底分階段投入運作。負責營運的香港浸會大學今日（9日）公布，香港中醫醫院與德國魁茨汀醫院簽署戰略合作協議，涉及中醫藥人才交流、推動中西藥物相互作用在臨牀應用發展等，並將共同制定中醫臨牀路徑。有份出席簽署儀式的醫務衛生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟說，合作協議將落實中醫醫院構建國際網絡，有助探索將香港中西醫協作模式發展成國際參考模範。
德國魁茨汀醫院由北京中醫藥大學於1991年成立，為德國首間官方認可中醫醫院。浸大表示，協議訂定涉及中醫藥人才交流、推動中西藥物相互作用在臨牀應用發展，以及建立中醫醫院科研網絡等。浸大稱兩院將共同訂定中醫臨牀路徑，提升中醫藥與其他醫療專業的國際合作，並將促進人才交流，邀請魁茨汀醫院的中醫藥專家參與香港中醫醫院臨牀培訓及研究，並安排香港中醫醫院臨牀及科研人員到訪魁茨汀醫院交流。
浸大稱，雙方將收集和分析中西藥相互作用的臨牀數據，推動中西藥相互作用在臨牀應用，並將構建研究合作網絡，推動中醫藥臨牀研究。
浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎稱，合作協議將集合德國和香港兩地中醫藥專家，協作制定臨牀路徑，促進人才交流，推動以科研實證為基礎的中醫臨牀服務規劃。