中醫醫院與德國魁茨汀醫院簽戰略合作協議　冀構建國際網絡 (14:18)

德國魁茨汀醫院由北京中醫藥大學於1991年成立，為德國首間官方認可中醫醫院。浸大表示，協議訂定涉及中醫藥人才交流、推動中西藥物相互作用在臨牀應用發展，以及建立中醫醫院科研網絡等。浸大稱兩院將共同訂定中醫臨牀路徑，提升中醫藥與其他醫療專業的國際合作，並將促進人才交流，邀請魁茨汀醫院的中醫藥專家參與香港中醫醫院臨牀培訓及研究，並安排香港中醫醫院臨牀及科研人員到訪魁茨汀醫院交流。

浸大稱，雙方將收集和分析中西藥相互作用的臨牀數據，推動中西藥相互作用在臨牀應用，並將構建研究合作網絡，推動中醫藥臨牀研究。

浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎稱，合作協議將集合德國和香港兩地中醫藥專家，協作制定臨牀路徑，促進人才交流，推動以科研實證為基礎的中醫臨牀服務規劃。