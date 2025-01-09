明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜黎認希望向中央政府施壓淡化國安法影響　否認請求制裁 (14:24)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（9日）踏入第117日審訊。黎智英就受訪時發表的言論供稱，無期望西方對香港提供特定協助，「我只是期望一般的幫助」。另外，黎就個人專欄文章作供時表示，擔心美國總統拜登會逆轉美國對中強硬政策，並希望有人向中央政府施壓，淡化《港區國安法》的影響。

庭上提到，2020年11月26日，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》跟美軍前副參謀長Jack Keane對談，Keane向黎稱「我對你在這個國家所作的努力表示讚賞，從沒有來自該地區的人比黎智英向美國領導人和人民説更多話」。

辯方關注，黎智英曾在美國做了什麼和如何理解Keane的評價？黎稱，當時自己幾乎每天接受訪問，又自言雖曾跟時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和當地議員見面，但重要性和成效不及訪問。黎同時形容Keane的評價有點誇張。此外，黎談到，政治人物紙上談兵的情况「可怕」，希望他們採取行動，惟否認請求制裁、封鎖或敵對行為。

翌日，黎智英接受「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）訪問稱，當時香港身處前線（frontier），為自由世界同樣抱持的價值而戰，「我們需要他們的支持」，又稱若香港「被打敗」，可能損害西方國家價值體系的公信力。

辯方關注，黎智英覺得西方可做什麼，以維護香港的自由體制？黎自言非政治人物及為政府工作，不清楚他國擁有的資源，亦無法代入他們的思維，「我只是覺得他們應該關心我們的衰敗」。法官杜麗冰追問，黎期望西方提供什麼幫助？黎稱無期望西方提供特定協助，「我只是期望一般的幫助」。

之後另一法官李運騰問，美國此前通過的涉港法案，是否對香港的「支持」？黎同意。在辯方詢問下，黎重申不會要求西方透過制裁支持本港，自言僅尋求西方「支持」，西方的涉港措施全是他們主動提出。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 黎智英案 蘋果日報

上 / 下一篇新聞