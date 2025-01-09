黎智英案｜黎認希望向中央政府施壓淡化國安法影響　否認請求制裁 (14:24)

庭上提到，2020年11月26日，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》跟美軍前副參謀長Jack Keane對談，Keane向黎稱「我對你在這個國家所作的努力表示讚賞，從沒有來自該地區的人比黎智英向美國領導人和人民説更多話」。

辯方關注，黎智英曾在美國做了什麼和如何理解Keane的評價？黎稱，當時自己幾乎每天接受訪問，又自言雖曾跟時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和當地議員見面，但重要性和成效不及訪問。黎同時形容Keane的評價有點誇張。此外，黎談到，政治人物紙上談兵的情况「可怕」，希望他們採取行動，惟否認請求制裁、封鎖或敵對行為。

翌日，黎智英接受「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）訪問稱，當時香港身處前線（frontier），為自由世界同樣抱持的價值而戰，「我們需要他們的支持」，又稱若香港「被打敗」，可能損害西方國家價值體系的公信力。

辯方關注，黎智英覺得西方可做什麼，以維護香港的自由體制？黎自言非政治人物及為政府工作，不清楚他國擁有的資源，亦無法代入他們的思維，「我只是覺得他們應該關心我們的衰敗」。法官杜麗冰追問，黎期望西方提供什麼幫助？黎稱無期望西方提供特定協助，「我只是期望一般的幫助」。

之後另一法官李運騰問，美國此前通過的涉港法案，是否對香港的「支持」？黎同意。在辯方詢問下，黎重申不會要求西方透過制裁支持本港，自言僅尋求西方「支持」，西方的涉港措施全是他們主動提出。