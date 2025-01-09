明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

梁熙稱對比身分證及出入境紀錄即可查「回流醫病」　「刀口向外」不涵內地 (11:39)

有議員建議政府收緊對海外港人在港的醫療福利。醫務衛生局長盧寵茂昨稱難對醫療服務設限，前線醫務人員亦難執行，且設限或違背鼓勵灣區養老的政策。提出質詢的民建聯議員梁熙今日（9日）於港台《千禧年代》表示，政府只需透過比對身分證及出入境記錄，即可識別長期移居海外者，亦很容易識別並豁免在大灣區養老者，稱「刀口向外」並不涵內地，又強調設限並不違背《基本法》。

盧寵茂昨指，醫療服務是連續提供，且有偶發和急切需要，難要求全港市民每年申請留港日數的證明文件，醫務人員亦難每次均檢視病人是否長期在港。梁熙表示，本港已推行智能身分證，只需比對身分證與入境處數據即可識別長期移居海外者，認為具備可行性，並舉例韓國人若連續30日不在本地就會被取消醫保，欲重啟者需要在韓國重新連續住滿六個月。至於盧寵茂認為對醫療服務設限違背鼓勵灣區養老初衷，梁熙表示，在灣區長住港人並不屬長期移居海外者，可透過填寫申報等方式照舊使用服務。

新民黨葉劉淑儀昨指，建議或違反《基本法》第36條「香港居民有依法享受社會福利的權利」。梁熙強調，《基本法》並未規定不能對福利有價格上的區分，亦有要求政府不斷發展、改進原有社會福利政策，根據財政狀況改進是符合《基本法》要求，認為福利政策需要具備一致性，與長者生活津貼、公屋等公共政策看齊，若對回流設限違法，那其他政策亦同。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 回流醫病

上 / 下一篇新聞