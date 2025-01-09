梁熙稱對比身分證及出入境紀錄即可查「回流醫病」　「刀口向外」不涵內地 (11:39)

盧寵茂昨指，醫療服務是連續提供，且有偶發和急切需要，難要求全港市民每年申請留港日數的證明文件，醫務人員亦難每次均檢視病人是否長期在港。梁熙表示，本港已推行智能身分證，只需比對身分證與入境處數據即可識別長期移居海外者，認為具備可行性，並舉例韓國人若連續30日不在本地就會被取消醫保，欲重啟者需要在韓國重新連續住滿六個月。至於盧寵茂認為對醫療服務設限違背鼓勵灣區養老初衷，梁熙表示，在灣區長住港人並不屬長期移居海外者，可透過填寫申報等方式照舊使用服務。

新民黨葉劉淑儀昨指，建議或違反《基本法》第36條「香港居民有依法享受社會福利的權利」。梁熙強調，《基本法》並未規定不能對福利有價格上的區分，亦有要求政府不斷發展、改進原有社會福利政策，根據財政狀況改進是符合《基本法》要求，認為福利政策需要具備一致性，與長者生活津貼、公屋等公共政策看齊，若對回流設限違法，那其他政策亦同。