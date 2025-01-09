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舉報濫用公屋獎下周實施　何永賢籲市民以安全守法方式收集資料 (11:15)

房委會「舉報濫用公屋獎」下周三（15日）起實施，成功舉報者可獲最高3000元現金和感謝狀。被問到會否贊成市民自行跟進調查，或以錄音等方式搜集資料，房屋局長何永賢今早（9日）於港台《千禧年代》稱，市民應在安全的情况下，以守法的方式，按自己觀察或其他不同方法取得資料。她期望舉報人提供精準、親自見到而非道聽塗說的資料。

當局指提供最高3000元現金獎勵，被問到是否代表會獎金設分級制，何永賢解釋，當局制定措施時曾考慮不同情景，假設有多於一人同樣提供關鍵資料，有機會將獎金平分；假設多於一人提供資料，而房委會評審委員會可作判斷，就會將獎金分發予最關鍵資料提供者，而非按資料有效程度發出不同金額的獎金。

至於會否憂慮計劃破壞鄰里關係，何永賢認為，如果有人在公屋做不恰當行為，才是破壞鄰里關係，稱舉報人挺身而出舉報，正是保護鄰里關係的行為。對於派發現金獎勵或感謝狀會否令舉報人身分曝光，何永賢表示，當局會與舉報人溝通，按其意願作安排，舉報人可以選擇不將名字印在感謝狀上或不親身領取獎金。

另外，房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，對計劃是否可達每年收回1300個單位持觀望態度。何永賢重申，每年收回1300個單位僅屬估算，認為最重要是透過計劃達致公眾教育的效果，亦起警醒作用。

過去兩年半已收回約7000個單位

房委會自2023年加強打擊濫用公屋，要求住戶定期作申報，何永賢稱當局收回近48萬份申報表，當中有近6000個單位被主動交回，政府於過去兩年半共收回約7000個公屋單位；檢控數字方面，截至2024年10月，有440宗因為虛假陳述或拒絕申報而被檢控的個案，而2022年則有190宗相關個案，數字大幅上升。

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