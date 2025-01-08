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國泰尼泊爾抵港航班10人食物中毒　衛署籲乘客聯絡防護中心 (21:13)

國泰航空由尼泊爾加德滿都抵港的CX640出現食物中毒群組，涉10人。衛生防護中心指，有9人登機前2小時，曾進食同一款沙律醬雞肉青瓜蕃茄三文治，目前懷疑食物中毒較大可能由該款三文治引致，但呼籲乘搭該航班人士致電中心再做評估。

衛生防護中心今日（8日）公布，接獲國泰航空通知，今早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有乘客報稱在飛機用餐後10至30分鐘，出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。中心港口衛生科人員於航班抵港後，隨即登上涉事航班向受影響乘客做流行病學調查。個案涉6男4女，介乎21至38歲，其中4人抵港後到醫院求醫，全部無須入院。

初步調查顯示，飛機餐食物包括麵包﹑水果﹑沙律﹑羊肉飯﹑雞肉飯和雪糕。另一方面，其中9名受影響人士參加同一個交流團，於2024年12月28日至1月7日到尼泊爾。除在回程航班上用餐外，9人在登機前約兩小時（即出現病徵前4至5小時）亦曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜蕃茄三文治和薯條。綜合現時掌握的流行病學調查資料，個案較大可能由該款三文治引致。

中心表示仍在調查事件，不排除受影響人數會增加，已取走該航班提供的食物樣本化驗，並呼籲於當地時間1月7日乘搭國泰航空CX640由尼泊爾加德滿都抵港的人士，致電中心熱線2125 2372，以提供評估。熱線明日（9日）至1月10日、上午9時至下午5時運作。

中心提醒，若相關人士出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫；並呼籲市民外遊期間應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

相關字詞﹕編輯推介 食物中毒 國泰 衛生防護中心

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