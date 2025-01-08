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羅兵咸永道料政府財赤948億　倡優先檢討公共支出控開支增長 (19:25)

政府將於下月26日公布新一份《財政預算案》，財政司長陳茂波近日預計，今年度（2024/25）財赤將在1000億元以下。羅兵咸永道香港今日（8日）發稿，估算政府在今個財政年度計及發債收入及還款後，會錄得948億元赤字，數字將是政府原先估算兩倍。羅兵咸永道建議政府應在未來幾年優先對公共支出作「全面檢討」，並加強力度「管控開支增長」。

羅兵咸永道形容，在檢討支出同時，必須在管理財政及其對公眾的影響之間小心取得平衡，又指如果政府支出繼續以目前速度增長，並不採取措施扭轉，預計政府在未來4個財政年度將繼續面臨赤字。

就多項政府主要收入，羅兵咸永道表示，去年整體物業交投疲弱，影響賣地表現，估算政府今年度賣地收入料約80億元，較政府原先預估的330億元低76%。另外羅兵咸永道預計，政府印花稅收入料約580億元，較原先估算的710億元少18%；利得稅及薪俸稅收入料為2476億元，較原先預計的2756億元少10%。

羅兵咸永道估計至今年度尾，政府財政儲備將下降至6398億港元，相當於約10個月的政府開支，是有記錄以來最低；而財政儲備最高水平為28個月。

羅兵咸永道建議政府，透過善用香港在大灣區的戰略位置，充當中國內地與世界的超級聯繫人，支持創新產業並留住人才，推動本港未來的發展。

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