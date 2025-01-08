有公司稱欲安排巴塞隆拿訪港赴啟德比賽　體育園：有關公司未交申請文件 (20:18)

政府近年積極爭取國際盛事來港，宏美集團行政總裁黃浩霆今（8日）向本報表示，去年9月已與巴塞隆拿接洽，其後已正式簽約，安排多名「國際巨星球員」在今年7月27日到啟德體育園主場館舉行表演賽。集團上月中向體育園查詢時，已遭職員口頭拒絕申請；而在上月底正式入紙申請後，至今仍然未有回覆或要求補交文件。

被問到能否調整賽事日期，黃浩霆稱，由於巴塞隆拿的球員隨後會到其他地方作賽，故無法改期，而集團或因此需要賠償。惟他強調，集團願意與港府及啟德體育園協商任何方案，期望藉舉辦活動提高國際社會對本港舉辦賽事的信心。

黃浩霆透露，集團將全額承擔費用，不會向港府申請任何資金資助，又稱預料投資最少7000萬至8000萬元舉行活動，並會透過與贊助商合作確保活動順利舉行。