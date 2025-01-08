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有公司稱欲安排巴塞隆拿訪港赴啟德比賽　體育園：有關公司未交申請文件 (20:18)

啟德體育園將於今年首季正式啟用。有公司稱已成功爭取西甲球會巴塞隆拿在今年7月27日訪港，惟上月申請啟德體育園主場館場地時遭「口頭拒絕」，並引述職員指「太遲申請」，解釋同一時段有4至5個主辦單位爭取租用主場館。聲稱爭取巴塞隆拿訪港的公司宏美廣告娛樂集團又稱，當日英超球會利物浦亦會訪港作賽。啟德體育園回覆查詢指，曾收到宏美集團有關租用啟德體育園場地的查詢，其後向宏美集團要求提交申請文件，但至今尚未收到。體育園又稱，一般不會評論任何有關園區場地租賃安排的查詢，由於今次情况特殊，所以決定回應。

政府近年積極爭取國際盛事來港，宏美集團行政總裁黃浩霆今（8日）向本報表示，去年9月已與巴塞隆拿接洽，其後已正式簽約，安排多名「國際巨星球員」在今年7月27日到啟德體育園主場館舉行表演賽。集團上月中向體育園查詢時，已遭職員口頭拒絕申請；而在上月底正式入紙申請後，至今仍然未有回覆或要求補交文件。

被問到能否調整賽事日期，黃浩霆稱，由於巴塞隆拿的球員隨後會到其他地方作賽，故無法改期，而集團或因此需要賠償。惟他強調，集團願意與港府及啟德體育園協商任何方案，期望藉舉辦活動提高國際社會對本港舉辦賽事的信心。

黃浩霆透露，集團將全額承擔費用，不會向港府申請任何資金資助，又稱預料投資最少7000萬至8000萬元舉行活動，並會透過與贊助商合作確保活動順利舉行。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 巴塞隆拿 利物浦 英超 西甲

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