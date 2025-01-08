海關破毒品儲存倉及「太空油」製作工場　檢值2000萬毒品拘兩男 (18:24)

海關經深入調查，發現有販毒集團在銅鑼灣操縱一個毒品儲存倉，昨日採取行動搜查目標單位，檢獲33公斤冰毒，約值1800萬元，並在單位內拘捕一名涉案41歲外籍男子，他報稱按摩師，已被落案控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（9日）在東區裁判法院提堂。

另一宗案件，海關根據深入調查，鎖定一個販毒集團在元朗營運的製毒工場，工場亦涉及製造「太空油」煙彈，昨日在大埔街頭截查目標男子，在他手持的膠袋檢獲1公斤可卡因，隨即將他拘捕，押解到元朗一處所調查，再檢獲1.9公斤「太空油」毒品、60克霹靂可卡因、13粒太空油煙彈及41支含有四氫大麻酚電子煙及一批毒品製造及包裝工具，總值約200萬元。亦在場檢獲約1500個煙彈空殼及部件。

海關發現販毒集團在「太空油」煙彈加入菠蘿、士多啤梨及芒果味等，不同類型的香精，意圖吸引年青人吸食。在場檢獲的「太空油」毒品，約可製成6000個煙彈，相信行動已成功瓦解一個「太空油」煙彈製造工場。被捕37歲男子報稱無業，已被控三項販運危險藥物罪及一項管有第一部毒藥罪名，明日將會在粉嶺裁判法院提堂。