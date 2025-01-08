明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

赤柱監獄誕首名博士生　鐵窗下進修逾廿載　感謝雙親「無放棄過我」 (18:25)

懲教署轄下赤柱監獄今（8日）舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發學業證書，其中1人為全港首位在囚期間取得本地大學博士學位人士；另有1位完成通識教育學士，以及2位完成通識教育副學士。

獲都大頒授教育博士學位的在囚人士阿俊（化名），在鐵窗下進修逾廿載，先後完成都大社會科學學士及教育碩士學位課程，今終接過畢業證書，直言無法用言語表達此刻的喜悅，「原來我都做到」；亦在台上與父母相擁，並哽咽問爸爸，「今天我這個小小的成就，不知可否成為你心中的驕傲呢？」。

阿俊說，在監獄不能隨時隨地上網，找資料寫論文變得困難，但坦言最辛苦是面對身邊人的不理解和冷言冷語，「你要坐牢，沒前途、沒人生、沒希望，為甚麼你還要讀書？」他慶幸沿途一直獲家人的支持，「當我自己想放棄的時候，他們都從未放棄過我」，又憶述當家人得悉自己合資格畢業時，表現得比他還要開心。

今日參加典禮的38名在囚人士共考獲67卷合格成績，其中36卷為優良成績。其中一名在囚人士獲都大頒授通識教育學士學位，兩名在囚人士獲頒通識教育副學士學位。而過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試。他們共取得179卷合格成績，其中64卷為優良成績。

相關字詞﹕編輯推介 赤柱監獄

上 / 下一篇新聞