赤柱監獄誕首名博士生　鐵窗下進修逾廿載　感謝雙親「無放棄過我」 (18:25)

獲都大頒授教育博士學位的在囚人士阿俊（化名），在鐵窗下進修逾廿載，先後完成都大社會科學學士及教育碩士學位課程，今終接過畢業證書，直言無法用言語表達此刻的喜悅，「原來我都做到」；亦在台上與父母相擁，並哽咽問爸爸，「今天我這個小小的成就，不知可否成為你心中的驕傲呢？」。

阿俊說，在監獄不能隨時隨地上網，找資料寫論文變得困難，但坦言最辛苦是面對身邊人的不理解和冷言冷語，「你要坐牢，沒前途、沒人生、沒希望，為甚麼你還要讀書？」他慶幸沿途一直獲家人的支持，「當我自己想放棄的時候，他們都從未放棄過我」，又憶述當家人得悉自己合資格畢業時，表現得比他還要開心。

今日參加典禮的38名在囚人士共考獲67卷合格成績，其中36卷為優良成績。其中一名在囚人士獲都大頒授通識教育學士學位，兩名在囚人士獲頒通識教育副學士學位。而過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試。他們共取得179卷合格成績，其中64卷為優良成績。