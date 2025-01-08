患閱讀障礙編輯被彭博社要求製作字幕　入稟索償 (17:42)

根據入稟狀，申索人是Simon Anthony Christopher Fuller，答辯人是Bloomberg L.P.（彭博）。入稟狀指，申索人是一名擁有30年工作經驗的傳媒工作者，他於2018年3月加入彭博，職位是「製作人/編輯」，負責為彭博製作發佈於Twitter上的新聞片段。

申索人入職後被要求除了編輯片段外，還要為片段加入標題及字幕。申索人出於自身閱讀障礙，對於輸入字幕感到無能為力，並向上司表達其難處但遭無視，結果片段出現串錯字或文法錯誤，包括申索人曾在2018年馬來西亞大選的片段中串錯了勝選人的名字。上司多次在同事面前怪責申索人，亦曾稱「如果我知道你有識字困難就一定不會聘請你」，均令申索人難堪。

申索人嘗試申請調職但不成功，並被下達不得再出錯的目標。申索人於2023年求醫被診斷患有閱讀障礙，向公司人事部反映，但公司建議申索人利用文書軟件協助校對字幕，更將申索人投閒置散，降級至負責入門級工作。由於答辯人的歧視，申索人去年3月一度服食過量藥物自殺，被送往醫院搶救，他自6月起放病假，至11月離職。申索人認為答辯人要求履行他基於殘疾而不可能完成的工作屬於歧視，亦沒有提供合理的協調方案，遂要求法庭聲明答辯人違反《殘疾歧視條例》及道歉、加強員工的反歧視培訓、賠償申索人病假期間的薪金，以他月薪5萬元計算及情感損害，入稟狀沒列明總索償金額。