黎智英案｜黎稱若有政治犯則難再有自由法治　官：黎智英非因政治被捕 (14:52)

辯方播放2020年11月13日《Live Chat》節目及展示相關謄本，當日的嘉賓為前港督彭定康，黎智英指言論、宗教等自由猶如氧氣，也是為何港人意識到自由和法治被剝奪時會上街抗爭，亦應繼續為此抗爭，但國安法實施後已無空間這樣做。黎智英供稱，他所指的「抗爭」只是一個比喻，正如某人肚餓，也會「爭取」(fight for）一頓飯，否認煽動他人上街，以及以暴力的方式這樣做，他一向反對任何形式暴力。

辯方問到，根據國安法條文，法治和自由均受保障，黎有此主張時是否知道？黎稱「我不知如何回答你」，但指若然一個地方有政治犯，法治和自由便無可能存在。辯方追問，截至當時有否已知的「政治犯」？黎説「我肯定將會有，而我當時亦被捕了」。

11月19日播出的節目，黎智英稱他未曾想過離港的問題，他面對的危機越大，讓人關注香港的作用更大，「現在我已在危機之中，這是我人生最好的時間，我入獄可能更好」。辯方問除黎8月被捕還面對什麼「危機」？黎供稱被「迫害」（persecution），辯方要求澄清是迫害還是「控告」（prosecution），黎指兩者意思一樣。他當時認為自己一旦入獄人們便會討論，但否認觸犯刑事控罪是為了坐牢，「我不是瘋子」。

節目中並黎引述時任美國國務卿蓬佩奧承認台灣從來非中國的一部分，以及指時任美國總統特朗普對中國採取單邊主義。黎庭上解釋台灣主權爭議敏感，理解言論顯示美國已提高與中國的對抗性，至於言論是否屬實，黎指歷史學家可回答，他不能，並否認提倡美國對中國採取敵對行為。