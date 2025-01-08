支聯會案拒交資料案終極上訴　鄒幸彤指法庭遵警方判斷如「警察社會」　張舉能：只關注法律議題 (14:56)

代表鄧岳君及徐漢光的資深大律師彭耀鴻首先陳辭，指控方應以實際證據說明支聯會是外國代理人，由於國安法保釋門檻嚴謹，被告一般還押候審，「若某人的確是外國代理人，一定願意提供資料」。彭質疑，控方審訊時以公眾利益豁免權（PII）遮蓋大量文件，等同某人被控強姦罪，卻不知道指稱強姦的地點和時間，完全無法抗辯，陷入作家卡夫卡名著《審判》的情况。

本身是大律師的鄒幸彤表示，警方指控支聯會是海外組織代理人，有損支聯會人士的名聲。鄒認為法庭應行使獨立判斷，考慮支聯會實際上是否外國代理人，而非服膺於警方意見；若法庭沒有運用常識研判，「2025年的法律會如小說《1984》般，『戰爭即和平、自由即奴役』，所有字眼會有相反意思」。

鄒指警方一旦合理懷疑某組織為代理人，便有權索取資料，警方猶如最高權威，但「即使有人合理懷疑一隻鹿是一匹馬，鹿不可能是馬」。鄒一度談及「警察社會」，遭首席法官張舉能打斷。張官表示法庭不在乎何謂「警察社會」，只關注涉案4項法律議題。

律政司助理刑事檢控專員張卓勤回應指，國安法實施細則旨在打擊外國勢力，警方向可疑組織索取資料，符合立法原意。張陳辭未完，聆訊午續。