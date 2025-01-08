23至24年度共350場大型演唱會在港舉行吸400多萬觀眾　羅淑佩冀體育園開幕有本地體藝明星表演 (13:43)

立法會議員周文港提出口頭質詢，關注政府發展「演唱會經濟」的成果，並問會否邀請極具影響力的歌手為啟德體育園「打響頭炮」。文化體育及旅遊局長羅淑佩回覆時表示，2023年及24年共有約350場逾萬人參與的大型演唱會在港舉行，即每月平均15場，涉及約420萬觀眾，當中逾150萬人為旅客，他們帶來約37億元的消費；其中紅館於該兩年為政府帶來共1.4億元的場租收入。她表示，政府樂見很多外地及本地歌星或組合來港舉行演唱會，認為大型演唱會可帶動相關行業的經濟發展，亦帶動社會氣氛、刺激本地消費。
羅淑佩稱，啟德體育園有限公司已與250多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，部分有計劃或決定租用體育園設施，公司正積極舉行商業洽談。體育園將於今年首季起舉辦開幕活動，她期望屆時會有香港本地體藝明星帶來一連串表演，局方會與園方緊密合作，為園區開幕及善用園區設施做好準備。
羅淑佩又說，業界會大型演唱會期間會自發推出優惠，例如演唱會套票等。她亦指出，旅發局已設立盛事拓展專組，協助主辦單位尋抬合適場地，如果業界有需要，旅發局亦樂意提供更多相關協助。
議員李浩然提到，計劃在啟德體育園舉辦活動的主辦單位，均須向食環署申請臨時娛樂場所牌照，為削弱主辦單位在港舉辦活動的意欲，他建議當局考慮可豁免曾成功舉辦大型活動主辦單位的申請程序。羅淑佩回應說，每個活動有不同技術、公眾安全、治安等要求，故有必要申請牌照，但局方樂意研究是否有空間簡化申請程序或縮短審批時間。