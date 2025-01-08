詹培忠父子串謀詐騙罪成　曾鈺成、曾俊華、清洪撰求情信 (13:25)

被告詹培忠（78歲）由資深大律師黃佩琪代表求情，指詹自言已「風燭殘年」，他曾患咽喉癌共接受36次電療，於2010年出現心臟病及中風，後來不良於行。多名社會名人為詹寫求情信，當中曾鈺成指與詹在立法會共事相熟，形容詹貢獻社會，協助國家地區發展及賑災；曾俊華指詹當議員期間向政府獻策；清洪稱讚詹為人直率敢言。黃表示詹曾向中聯辦賑災委員會捐款500萬元，以及向潮州市捐款5000萬人民幣以助興建老人院及博物館。

黃又指，詹被本案折騰多年。案發於2013年，翌年證監會接獲控方第一證人的舉報後調查，廉署亦介入調查，詹曾多次詢問當局的調查進度，至2021年廉署才落案起訴，故本案用逾10年才了結，出現延誤。辯方冀法庭考慮控方有延誤、詹年老且體弱多病，以及對社會有貢獻而給予減刑。

被告詹劍崙（55歲）則由資深大律師王正宇代表求情，指詹是初犯，除了多名本地太平紳士為他寫信求情信之外，巴布亞新幾內亞多名首長亦詹求情，讚揚詹擔任該國的駐港名譽領事的外交貢獻，促進中國與該國的經濟貿易，為該國注入資金。王又指，案中沒有證據指詹劍崙在本案有得益或引致其他股東受到損失，惟法官質疑有關說法，指詹劍崙在他父親幫忙下出任亞洲資源的主席，又主動參與計劃。法官更指「喺商業社會，好少人做義工」，故肯定詹劍崙從中得益，只差在無法肯定得益多寡，並指事件引致小股東受損及打擊香港公平公正的投資環境。

同案另一被告王蓓麗（68歲）案發時為涉案內地商人馬鐘鴻（51歲）的下屬，助馬處理4200萬元犯罪得益。辯方為她求情指，她受到老闆的指示下參與一次的交易，重犯機會低，冀法庭輕判。