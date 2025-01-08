詹培忠父子串謀詐騙罪成　曾鈺成、曾俊華、清洪撰求情信 (13:25)

立法會前議員、亞洲資源控股有限公司時任大股東詹培忠及其子詹劍崙，在2013年亞洲資源集資計劃中串謀內地商人隱暪「賣殻」協議，詐騙聯交所及亞洲資源董事會。詹氏父子早前被裁定2項串謀詐騙罪成立，還押至今日（8日）於區院求情。辯方求情提及詹培忠年邁仍須受牢獄之苦，包括前立法會主席曾鈺成、前財政司長曾俊華等人為詹寫求情信，讚揚他為國家及業界服務。資深大律師清洪及立法會議員謝偉俊到庭支持詹培忠。法官聽罷求情後，將案件押後至下月3日判刑。
被告詹培忠（78歲）由資深大律師黃佩琪代表求情，指詹自言已「風燭殘年」，他曾患咽喉癌共接受36次電療，於2010年出現心臟病及中風，後來不良於行。多名社會名人為詹寫求情信，當中曾鈺成指與詹在立法會共事相熟，形容詹貢獻社會，協助國家地區發展及賑災；曾俊華指詹當議員期間向政府獻策；清洪稱讚詹為人直率敢言。黃表示詹曾向中聯辦賑災委員會捐款500萬元，以及向潮州市捐款5000萬人民幣以助興建老人院及博物館。
黃又指，詹被本案折騰多年。案發於2013年，翌年證監會接獲控方第一證人的舉報後調查，廉署亦介入調查，詹曾多次詢問當局的調查進度，至2021年廉署才落案起訴，故本案用逾10年才了結，出現延誤。辯方冀法庭考慮控方有延誤、詹年老且體弱多病，以及對社會有貢獻而給予減刑。
被告詹劍崙（55歲）則由資深大律師王正宇代表求情，指詹是初犯，除了多名本地太平紳士為他寫信求情信之外，巴布亞新幾內亞多名首長亦詹求情，讚揚詹擔任該國的駐港名譽領事的外交貢獻，促進中國與該國的經濟貿易，為該國注入資金。王又指，案中沒有證據指詹劍崙在本案有得益或引致其他股東受到損失，惟法官質疑有關說法，指詹劍崙在他父親幫忙下出任亞洲資源的主席，又主動參與計劃。法官更指「喺商業社會，好少人做義工」，故肯定詹劍崙從中得益，只差在無法肯定得益多寡，並指事件引致小股東受損及打擊香港公平公正的投資環境。
同案另一被告王蓓麗（68歲）案發時為涉案內地商人馬鐘鴻（51歲）的下屬，助馬處理4200萬元犯罪得益。辯方為她求情指，她受到老闆的指示下參與一次的交易，重犯機會低，冀法庭輕判。