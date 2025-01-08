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議員倡限移民港人「回流醫病」促「刀口向外」　盧寵茂指難篩查 (13:31)

有議員關注移居海外人士「回流醫病」，質疑衍生額外公帑開支，建議政府限制有關人士使用本港公營醫療服務。醫務衛生局長盧寵茂表示，由於醫療服務具偶發及急切，亦無年度審批，執行篩查上有困難，「係咪大家想每一次去睇醫生時都要問你，過去一年喺香港住咗幾耐？」他認為篩查「無論對醫護人員，甚至對我哋全香港750萬市民，都會係一個好沉重嘅壓力」，表明當局無意篩查。

持有香港居民身分證者即使移居海外仍可享用本港公營醫療服務。民建聯議員梁熙今日（8日）在立法會上，質疑政府無搜集「回流醫病」港人數據，令海外港人濫用本港社會福利，又指財赤之下，坊間討論削減二元乘車優惠津貼，形容政府「對自己人就非常嚴苛，對外人就非常慷慨」，要求當局「刀口向外」，讓一分一毫都用於本港市民身上，並展開研究。

盧寵茂回應稱，由於移居海外港人仍有香港身分證，對「外人」說法有疑問，又認為「『刀口向外』似乎係重咗啲。」民建聯議員陳克勤及選委會界別議員陳凱欣均提議，局方參考消費券做法，限制過去連續36個月不在港、或以永久離港為理由提前提取強積金的人士使用公營醫療服務。盧寵茂指，福利金要求市民按年申請、消費券亦屬一次性撥款，但醫療服務則屬偶發，「唔會話要每年申請一次」，篩查上有難度，他又稱經初步觀察，質疑「回流醫病」人數「係咪好似坊間講到咁嚴重呢？我哋有一個問號。」

相關字詞﹕編輯推介 醫務衛生局 盧寵茂

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