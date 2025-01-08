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逾萬名市民接受精神健康初步評估　34人經進一步評估後屬高風險 (13:15)

政府去年8月起於3間地區康健中心和康健站推出「健康心靈先導計劃」，免費為市民初步評估精神健康，有輕至中度焦慮或抑鬱症狀者可轉介至非政府機構跟進，為期18個月料轉介評估約5000人。醫務衛生局長盧寵茂今日（8日）表示，截至去年12月已有1.11萬名市民在地區康健中心接受初步評估；在完成進一步評估的300名參加者中，34人、即約一成屬高風險個案，須轉介社署精神健康綜合社區中心跟進。

前年鑽石山荷里活廣場發生謀殺案後，政府提出地區康健中心推行精神健康篩查等10項措施，去年8月中起在屯門、油尖旺和東區推行「健康心靈先導計劃」，該3區年滿18歲會員接受健康風險評估時，會同步接受情緒問卷評估，有需要者將按指引轉介至同區合作的非政府機構。

盧寵茂回應立法會口頭質詢時稱，截至去年12月已有1.11萬人接受初步評估，其中約700人、約6%轉介同區非政府機構進一步評估；在已完成進一步評估的300名參加者中，266名屬於輕度至中度徵狀獲安排接受低密度心理治療，34名為高危個案轉介精神健康綜合社區中心。

盧寵茂說在完成低密度心理治療的參加者中，八成人臨牀徵狀顯著改善，又稱計劃至今運作約4個月，當局會適時檢討，包括研究在其他地區康健中心推行的可行程度。

議員林素蔚及陳永光關注受情緒困擾者未必會主動求助，盧寵茂回應稱今次項目是篩查性質，針對沒有徵狀、不知道自己患病的市民，當他們在地區康健中心接受身體健康評估時，一併接受心理評估，強調如有徵狀「應該要看醫生，不是篩查」。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 精神健康

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