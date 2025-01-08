東南亞「賣豬仔」港人個案赴泰國領事館求助　指誘騙手法變為請人「代購」須經泰國 (12:30)

余德寶表示，收到的6宗求助個案中，已被禁錮兩個月至約半年。他指受騙個案均被「代購工作」招徠，原稱以日本和台灣為目的地，但中間加插泰國的中途站，並稱要事主在當地「領取文件」，當事主抵埗後，便會被人載往緬甸。

其中一名求助個案的家屬Kelvin稱，其家人約4至5個月前稱要從事「代購」工作，「突然間過了幾天不見了」，之後便收到操普通話者的來電，要求家屬交出50萬美元贖金，否則其家人便需在園區工作，稱對方暫無威脅會「撕票」。Kelvin又稱，起初仍可大概每日與被禁錮的家人透過社交媒體溝通，惟近一兩個月聯絡次數驟減至每週僅一兩次，懷疑家人被限制使用社交媒體。

余德寶稱曾就求助個案去信特首辦，以及在行政會議舉行前向特首李家超遞信，亦曾與保安局及警方聯絡，惟無太多進展，有見內地演員王星獲釋的案例，決定聯同事主家屬到泰國駐港領事館向副總領事Ranida CHAMCHALERM尋求協助，並提供6名求助人的特區護照證件號碼，冀方便對方跟進。他引述泰方稱，會對個案會一視同仁，承諾盡力營救。

Kelvin認為領事館今日的回應正面，但憶述事發初時向泰國領事館尋求協助時，對方僅回應指他「唔係泰國人」而不太理會，估計或因相關求助個案增加而令泰方態度轉變。他拒評論特區政府是否不作為，「但暫時來說好像沒甚麼作用，沒甚麼消息，我都不知，很無助，都不知可以找誰幫手」，期望泰國政府可協助營救，亦冀內地與本港政府與泰國加強溝通。