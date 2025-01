《明報》昨(7日)實測後發現,若以特區護照申請ETA,英國政府ETA網頁經系統自動掃描後,會自動將申請人的國籍及護照發出地掃描為中國;若申請人將護照發出地改為香港特區後,則顯示不符合申請資格,要以中國才可繼續申請程序。

英國內政部回覆《明報》查詢時說,內政部系統按國際標準在申請人的護照讀取及核實申請人的國籍,不過說留意到有香港護照持有人關注系統讀取及紀錄國籍的方法,當局會積極檢討內容,令關注者安心,及盡可能免去任何混淆(actively reviewing our content to reassure applicants who are concerned, and wherever possible to remove any confusion)。