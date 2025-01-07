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衞生署：牙科街症網上登記系統不存在抽籤黨代抽籤　提醒市民慎防受騙 (21:58)

牙科街症上周起改為網上登記。衞生署今晚表示，就有報道指網上有「抽籤黨」收取市民費用，在牙科街症網上登記系統代他人抽籤，該署提醒市民慎防受騙，並強調網上登記系統公平公正，不存在「抽籤黨」代抽增加中籤機會。

衛生署指已加派人手協助有需要的市民登記及使用系統，亦已廣泛連繫地區網絡協助有需要人士，費用全免。

衞生署發言人表示，系統只接受實名登記，須填報個人資料，包括姓名和身份證明文件號碼，每人每日只限登記一次，而電腦隨機抽籤絕不經人手，中籤後亦不能轉讓，故付費予他人代為登記，絕不能增加中籤機會。​署方提醒市民切勿隨意披露個人資料，或在網上以報酬委託陌生人登記牙科街症，以免招致損失。如市民懷疑被報道所指的「抽籤黨」詐騙，應立即報警。

　　 

衞生署已加派人手免費協助有需要的市民登記及使用系統。任何人如需協助登記，可於早上8時半至11時半前往任何一間牙科街症服務診所，由職員協助登記，費用全免。市民亦可在當日下午12時半後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線28922111查詢。

　 

經電腦隨機抽籤後，成功獲分配名額的人士會收到手機短訊通知，必需於接受牙科服務當日早上8時半帶同登記時使用的身分證明文件親身前往指定的診所登記就診。衞生署短訊只會以附有「#」號的「#DH-DENT GP」發送人名稱發出，不會附有超連結。

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