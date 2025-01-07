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黎智英案｜黎支持台灣加入QUAD　官質疑怎能要求他人父母保護 (19:46)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（7日）踏入第115日審訊。黎智英就個人訪談節目內容作供時指，自己支持台灣加入由美國、日本、澳洲及印度組成的「四方安全對話（QUAD）」。法官杜麗冰質疑，台灣非獨立國家，怎能參與該聯盟？杜官又以親子關係為喻，稱一名小孩也不能要求別人的父母保護自己；黎回應說「這是可行的」。

辯方今日就2020年10月底至11月初美國大選前後的事情提問。庭上提到，2020年11月12日，黎在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》提到，拜登政府應讓台灣參與「四方安全對話」。黎在庭上補充，自己支持台灣參與上述聯盟，讓台灣獲得保護，免受中國侵擾。

此外，庭上提及，美國全國廣播公司新聞（NBC News）於2020年10月30日報道稱，《蘋果》曾委託他人製作一份涉及拜登之子亨特跟中國關係的「虛假情報文件」。之後黎智英三度在Twitter就事件發帖，稱自己和《蘋果》皆與上述調查文件無關，形容事件「損害我的誠信」。黎同時在帖文承認，Mark Simon曾支付來自他私人公司的一萬美元，用於上述調查的研究工作，但該調查不是由Simon發起。

黎智英在庭上補充，他沒把上述事件「看得很重要」，同時說曾於《蘋果》編採會議向高層表明自己與事件無關，而此前他從未參與《蘋果》編採會議。

黎又提及，Mark Simon曾來電解釋自己在事件參與，其間他向Simon表示希望公開澄清事件，當時Simon回應稱，若他公開事件便會辭職。黎說，最終他發布上述帖文澄清事件，Simon在冷靜下來後沒有辭職。

法官李素蘭關注，黎智英曾否詢問Mark Simon參與上述調查的原因？黎稱沒有問，但Simon是美國共和黨堅定支持者，自然希望拜登敗選，故參與調查合符邏輯。審訊明續。

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