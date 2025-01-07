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中年漢勒斃妻子謀殺罪成上訴稱神志失常　終院駁回上訴 (19:40)

一名中年男子約10年前與內地妻同乘的士期間突用皮帶勒緊妻子頸部，及後企圖自殺，其妻留醫5日不治。男子於2018年遭高院陪審團裁定一項謀殺罪成，依例被判終身監禁。他不服判決提上訴，終院今（7日）作出裁決，指原審法官當時已妥當地接納辯方精神科醫生的意見呈堂，以讓陪審團考慮其「減責神志失常」的抗辯理由，一致駁回其上訴。

上訴人李長再（案發47歲）涉於2015年10月28日謀殺妻子李麗雅（46歲）。案情指，申請人當日與妻一同截的士要到到落馬洲關口，當的士駛進大老山隧道時，妻子突尖叫，申請人將她的頭部按低，她掙扎數聲後安靜下來。警員其後接報到場時發現上訴人用皮帶勒頸。

終院判辭指出，原審時上訴人不否認曾殺死妻子，但提出案發時正承受「興奮劑致使思覺失調」，認為符合《殺人罪行條例》下的「減責神志失常」的抗辯理由，又引述其精神科專家蔡醫生稱，上訴人案發時有幻覺和妄想症狀，惟上訴人並無在審訊時作供。原審法官杜麗冰在引導陪審團時指出，上訴人對蔡醫生所作的庭外陳述只屬傳聞證供，並以屬專家意見的基礎可呈堂，但就蔡醫生的意見所佔的比重，杜官交由陪審團衝量。

上訴方認為，當被告人沒有在審訊時就其病歷作供，主審法官在引導陪審團專家報告時，應可被用作為真的證據，但杜官給予較少比重的陳述。不過終院不接納上訴方說法，並指傳聞證供未經盤問以測試其可靠性，陪審團難以衝量，而且上訴人對蔡醫生所述的醫療歷史或過往精神狀態，並非即時陳述，所以無獨立證據價值。終院又指，原審法官已妥當接維蔡醫生的意見呈堂，讓陪審團考慮「減責神志失常」的抗辯理由，故一致駁回上訴。

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