明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉逃稅被判監9個月　寇鴻萍上訴被駁回 (18:48)

前港姐寇鴻萍涉11度逃稅，令稅務局少收約8萬元，她2022年被裁定11項蓄意意圖逃稅罪成，判囚9個月，其後提出定罪上訴。高院暫委法官姚勳智今（7日）頒判辭駁回上訴，指裁判官一直考慮的是上訴人簽署報稅表時的意圖，分析無不妥之處，亦無考慮錯誤時間點，或將舉證責任置於上訴人身上，而是考慮所有環境證供，排除上訴人是遭人蒙騙、誤信他人等而簽名。

上訴人寇鴻萍11罪主涉及兩組指控，包括她於2009年至2012年3個課稅年度分別虛報3名辦公室助理或僱員的薪金總支出共28.8萬元；以及2008年至2015年5個課稅年度虛報其父親與自己連續全年同住以獲額外免稅額。

法官在判辭指，上訴方主張控罪關乎上訴人在簽署報稅表時的意圖，非其他時間，但裁判官從無就此裁斷，在分析案情時多次只依賴上訴人在簽署後的行為和意圖，作為定罪基礎。上訴方並指，控方未能證明報稅表不是上訴人預簽，且基於上訴方不爭議報稅表中涉及其中兩名僱員的薪金並非屬實，而認為控方毋須證明餘下僱員是否受聘，是顛倒舉證責任。

答辯方反駁指，其一貫立場是上訴人簽署涉案陳述或報稅表，構成犯罪，爭議點在於上訴人簽署文件時是否合理相信它們為真實，裁判官準確掌握控罪元素，並按照常理推論上訴人簽署時必然對公司僱用情況記憶猶新。此外，上訴人審訊中無任何證據支持「預簽」說法。法官考慮後裁定控方已毫無合理疑點舉證上訴人犯案，駁回上訴，維持原判。

相關字詞﹕編輯推介 寇鴻萍 逃稅

上 / 下一篇新聞