涉逃稅被判監9個月　寇鴻萍上訴被駁回 (18:48)

上訴人寇鴻萍11罪主涉及兩組指控，包括她於2009年至2012年3個課稅年度分別虛報3名辦公室助理或僱員的薪金總支出共28.8萬元；以及2008年至2015年5個課稅年度虛報其父親與自己連續全年同住以獲額外免稅額。

法官在判辭指，上訴方主張控罪關乎上訴人在簽署報稅表時的意圖，非其他時間，但裁判官從無就此裁斷，在分析案情時多次只依賴上訴人在簽署後的行為和意圖，作為定罪基礎。上訴方並指，控方未能證明報稅表不是上訴人預簽，且基於上訴方不爭議報稅表中涉及其中兩名僱員的薪金並非屬實，而認為控方毋須證明餘下僱員是否受聘，是顛倒舉證責任。

答辯方反駁指，其一貫立場是上訴人簽署涉案陳述或報稅表，構成犯罪，爭議點在於上訴人簽署文件時是否合理相信它們為真實，裁判官準確掌握控罪元素，並按照常理推論上訴人簽署時必然對公司僱用情況記憶猶新。此外，上訴人審訊中無任何證據支持「預簽」說法。法官考慮後裁定控方已毫無合理疑點舉證上訴人犯案，駁回上訴，維持原判。