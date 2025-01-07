許金山案控方總結指許與元配多爭執　最有動機放置毒氣瑜伽球 (18:20)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，今（7日）於高院結案陳辭。控方表示，許金山的情婦具高學歷，與許家子女相處融洽，猶如許金山的「靈魂伴侶」，反觀許妻是家庭主婦，兩夫妻經常爭執，婚姻不順。控方強調，許金山是許氏一家內，最有動機放置毒氣瑜伽球的人。
許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。控方結案陳辭指，家庭醫生早年診治黃秀芬，發現黃的情緒問題源於婚姻不美滿。黃後期抑鬱症改善，主動提議離婚，顯示她希望掌控婚姻狀態，無自殺念頭。控方引述友人表示，黃已接受丈夫和情婦李泳怡（Shara）交往一事，參與課程提升自信，變得樂觀。
控方提及，黃秀芬事發前不久購入雪茄、風乾火腿和昂貴廚具等，顯示黃籌劃未來，無意了結生命。控方著陪審團思考，若黃有心自殺，「為何在人來人往的道路上自殺，而不是尋找一處清靜之地？」
至於事主許儷玲（Lily），控方稱友人形容Lily為人幽默，雖然家庭關係緊張，其性格無異於一般少女。控方向陪審團表示，即使Lily和母親不咬弦，母親曾一時衝動向Lily丟插頭，「我們曾經都是青少年，明白成長面對的挑戰」，反問Lily會否為了學業自殺。
許金山早前辯稱，Lily可能用儲存一氧化碳的瑜伽球殺昆蟲。控方今反駁，無證據顯示涉事私家車內有蟲鼠，若Lily想用瑜伽球殺蟲，為何瑜伽球的氣塞不知所蹤。控方結案陳辭未完，聆訊明續。