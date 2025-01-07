許金山案控方總結指許與元配多爭執　最有動機放置毒氣瑜伽球 (18:20)

許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。控方結案陳辭指，家庭醫生早年診治黃秀芬，發現黃的情緒問題源於婚姻不美滿。黃後期抑鬱症改善，主動提議離婚，顯示她希望掌控婚姻狀態，無自殺念頭。控方引述友人表示，黃已接受丈夫和情婦李泳怡（Shara）交往一事，參與課程提升自信，變得樂觀。

控方提及，黃秀芬事發前不久購入雪茄、風乾火腿和昂貴廚具等，顯示黃籌劃未來，無意了結生命。控方著陪審團思考，若黃有心自殺，「為何在人來人往的道路上自殺，而不是尋找一處清靜之地？」

至於事主許儷玲（Lily），控方稱友人形容Lily為人幽默，雖然家庭關係緊張，其性格無異於一般少女。控方向陪審團表示，即使Lily和母親不咬弦，母親曾一時衝動向Lily丟插頭，「我們曾經都是青少年，明白成長面對的挑戰」，反問Lily會否為了學業自殺。

許金山早前辯稱，Lily可能用儲存一氧化碳的瑜伽球殺昆蟲。控方今反駁，無證據顯示涉事私家車內有蟲鼠，若Lily想用瑜伽球殺蟲，為何瑜伽球的氣塞不知所蹤。控方結案陳辭未完，聆訊明續。