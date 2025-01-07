母乳庫投入服務翌日收逾百宗查詢　冀三月處方予極早產及患危疾初生嬰兒 (17:47)

捐贈者阿馥本身是早產嬰兒的媽媽，懷孕36周時誕下女兒，女嬰一度因跌榜而要入住兒科病房。阿馥憶述曾十分自責，「係咪我照顧得唔好」，因此努力追奶，曾每3小時泵一次奶，每日只睡一小時，希望能為女兒提供足夠母乳，提升抵抗力。

阿馥說，早產嬰媽媽上奶較困難，未曾想過自己可以捐贈母乳，但女兒成為動力，「希望畀最好嘅畀小朋友」，最後儲存的母乳竟「塞爆咗兩個雪櫃」；後決定成為捐贈者，指母乳可以給早產嬰兒更好的抵抗力，亦希望成為因故無法母乳餵哺的母親們的「後盾」。

另一捐贈者Yoyo說，她曾有兩個「未出世就返咗天家的BB」，深知早產嬰和他們的母親需更多支援，早產嬰更是「好唔容易先黎到呢個世界」，因此一知道母乳捐贈後便決定成為捐贈者。Yoyo還希望能給女兒樹立榜樣，希望她學會分享愛，而能捐贈母乳亦有女兒的一份力。她還希望告訴早產及患危疾的嬰兒母親們，「唔好自責，時間、身體留返俾照顧BB，食嗰方面就交畀我哋，相信一定會好起來。」

母乳庫目標每年收集1000公升母乳，惠及約450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒。黃明沁指，視乎每個捐贈者捐出的奶量，以每個媽媽捐贈5公升計算，估計需要150至200名捐贈者，不設次數限制。

黃續稱，建議一次捐贈奶量為2公升，方便安排物流公司運送，而母乳在溫度限制下一般可儲存6個月，奶瓶上會標明到期日，逾期就不能使用，強調每一瓶募捐的母乳都很珍貴，會確保得以善用。母乳庫資深護師林志愛說，每名捐贈者的母乳會獨立分裝，不會混集，方便日後追溯來源。

捐贈者需每三個月進行抽血等檢驗，黃明沁指。在公營醫院生產的母親須在生產時所在的醫院檢驗，私院生產的母親則到兒童醫院檢驗。