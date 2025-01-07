新春花車匯演涵熊貓主題花車　邀泰國男團及韓國女團表演 (16:00)

花車及表演隊伍共有55個團體，來自14個國家或地區，包括內地、阿根廷、奧地利、日本等。屆時登場的會有泰國男團LYKN及K-Pop女團Kepler，印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、印尼舞團BRAVERY DANCERS及奧地利雜技表演團體Zurcaroh，內地陝西表演藝術團亦將參演。

即時通信軟件LINE的卡通人物LINE Friedns首次現身本港花車巡遊，車上LINE Friends角色將以「Y3K」風格登場。而旅遊發展局今年的花車「熊貓暢遊香港號」將聯乘本港特色奶茶亮相，展示六隻大熊貓及香港地標、美食等元素，國家文化和旅遊部領導的亞洲旅遊中心的花車亦融入熊貓元素出演。此外，亦有花車展示本地節慶視覺元素，用上賀年字句、風車、揮春及繁花等。

當晚，巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演將於晚上8時正式開始，開始前約下午6時將有18個本地表演圍體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術，舞蹈及街頭音樂等嘉年華特色表演。本次巡遊在香港文化中心、廣東道及彌敦道設有觀眾坐席，門票票價分別為480、450及300元，將於本月11日上午8時起，在位於尖沙嘴天星碼頭的旅發局九龍旅客諮詢中心發售。