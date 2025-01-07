黎智英指特朗普與中國貿易脫鈎做法正確　否認參與製作拜登兒子與中國關係報告 (14:54)

據辯方展示的資料，2020年10月22日，黎在訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》表明希望特朗普連任美國總統。黎在庭上解釋，特朗普曾承諾採取堅決措施解決香港問題，而對方是言出必行的人，相信若對方連任，「我們便有可能處理《國安法》」，因此希望特朗普連任。

此外，黎智英在上述節目指出，「特朗普對待中國的方式正確，我希望這種方式持續下去」。辯方關注，黎智英覺得，當時特朗普正採取什麼「正確方式」對待中國？黎供稱，作為生意人的特朗普懂得「面對現實」，對華強硬，包括在多方面貿易跟中國脫鈎，以及停止向中國輸出晶片，認為有關做法正確，美國應延續。之後黎補充，美國在某些層面應繼續跟中國做生意。

至同年10月27日，黎在Twitter（現稱X）再次談及特朗普，提到「有些朋友指責我支持特朗普」，同時形容對方「應對中國的方式有效」。在法官和辯方詢問下，黎智英表示，2020年10月前，特朗普唯一為香港做的事，是取消本港的特殊貿易地位，而有關做法有效，最終可讓港人免受《國安法》「禍害」。黎今早作供期間，提到自己還押4年多以來，聽力大大衰退，法官杜麗冰對黎說，若他遇到困難，可告知法庭。