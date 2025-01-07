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保安局回應本報「關鍵基礎設施」報道　指當局已大致釋除業界疑慮 (14:47)

就本報今日有關《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》的報道，保安局副秘書長王秀慧回應，指政府在去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並採納部分意見，反映在《條例草案》中，強調「經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮。」

王秀慧去信《明報》指，政府在去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並適當地採納部分建議及反映在《條例草案》中，例如放寬嚴重事故通報時限至12小時（其他事故至48小時）、加入嚴格的保密規定、加入就第三方服務提供者違反要求的免責辯護、取消通報變更擁有權等。

 

王秀慧又指，政府在立法會就《條例草案》首讀和二讀時清楚表明，已舉行一連串與業界的簡介會及工作會議，包括去年11月舉辦了大型諮詢報告簡介會，為業界持分者解說諮詢報告，回應業界就意見書提出的提問及意見。她又指，於過去兩個月，政府與各個將被規管的界別進行了合共15場工作會議，進一步解說立法建議，了解不同界別的特性和營運情況，以確保日後制定的《實務守則》確實可行。她指經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，而業界普遍已沒有提出報導提及的關注事宜。

 

她指政府會繼續與業界持份者保持溝通，以完善落實法例及《實務守則》。

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