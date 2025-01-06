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關員攔路鐵騎士炒斃　單親母憶孝順兒痛哭　慨嘆「阿仔死得好冤枉」 (23:19)

九龍灣宏基街上周五（3日）上周五一名27歲男子駕駛電單車被交通警鐵馬追截期間，一名休班關員以身擋路，致電單車失控撼大樹及鐵柱，鐵騎士當場死亡。事隔3天，死者母親黃太今晚（6日）接受傳媒訪問，對談間難掩悲慟。

她憶記，丈夫在10多年前患癌病逝，她只能「頂硬上」負起家中重擔，偎乾就濕將兩子養育成人，形容長子一直「很乖、很懂事」，怎料剛畢業、出身卻飛來橫禍，哭訴「阿仔死得好慘，好冤枉」。她說，兒子殮葬費亦恐成問題。

年屆48歲的死者母親黃太育有兩子，向本報談及一家三口的相處點滴。她說，一家三口居於公屋、家境清貧，丈夫病逝後更是「餐搵餐食餐餐清」。過去10餘年，黃太獨身一人照顧兩子，只能靠著家庭保姆的微薄收入幫補家計，謂有時月薪只得數千元、亦不穩定，終偎乾就濕將兩子養育成人。

相依為命10餘年，黃太形容，長子「很孝順、很懂事」，鮮少令她擔心，哭訴「（長子）剛剛先讀完書、出身，湊到佢咁大，準備投身社會、成家立室，為甚麼現實這麼殘忍？」她至今尚未敢回看案發事故，憶記得悉長子死訊當刻「已經失控」，抵達案發現場後，「我也不敢去看他，好殘忍」。

死者女友梁小姐得悉男友死訊當刻「以為是開玩笑」，直至趕抵現場看到眾人神色凝重才願意相信噩耗。她與死者交往3年半，形容對方是「終身伴侶、靈魂伴侶」。

梁小姐稱男友很喜歡車，靠兼職收入買新車，平日常節衣縮食，「記得他買完之後還問我，這種顏色漂不漂亮呀？我那時還答他，咁醜樣嘅、咁普通！」她說男友持有私家車及電單車駕駛執照，不時與車友「遊車河」，有時載她兜風，「他揸車時會讓其他車輛，反而我坐在後面會心急」，強調男友「絕對不開快車」。

以身擋路的休班關員涉干預汽車被捕。被問會否覺得罪名過輕，兩人皆說不清楚，指警方尚未向家屬交代追截原因等，「也不知道要等多久」。

如欲捐助，可把善款存至死者母親中國銀行戶口：

012-581-1-018603-4

（LIN ZHU）

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