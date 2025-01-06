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男警兩度被揭藏「藍精靈」和「白瓜子」　認罪判感化令及罰2000元 (19:45)

34歲男警涉去年7月在葵涌警署值勤時被搜出「藍精靈」和「白瓜子」，因而被捕；至翌月被告在住所附近遭同胞搜查時，再被揭藏有「藍精靈」。被告早前承認兩項「藏毒」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，今（6日）在沙田裁判法院被判12個月感化令和罰款2000元。案情透露，被告值勤其間，遭上司發現無法集中精神，終被揭發藏毒。

承認案情指，去年7月16日，被告方嘉偉（34歲，報稱公務員）值勤其間，被上司發現無法集中和狀似疲倦，疑受毒品影響，於是獲安排接受毒品檢測。

由於檢測結果顯示，被告對可卡因呈陽性，警方遂進一步搜查被告的物品，終發現其銀包內的一張廿元鈔票有固體可卡因痕跡；另在被告的腰包找到兩張鋁箔，當中分別藏有兩粒俗稱「藍精靈」的咪達唑侖，以及4粒俗稱「白瓜子」的安眠藥和一顆電子煙彈。之後負責搜查被告的警長拘捕被告，在警誡下被告僅稱希望找律師。

至同年8月18日下午約2時半，警方機動部隊在東涌逸東邨雍逸樓一帶巡邏時，發現被告形跡可疑，遂截停搜查被告，之後在被告褲袋發現一張鋁箔，內含9粒「藍精靈」。當時被告聲稱獲醫生處方有關藥物，但無法提供證明。同日被告被帶往位於雍逸樓住所搜查時，亦未能提供有關證明。警方遂拘捕被告，在警誡下被告保持緘默。

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