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黎智英案｜認要求國際社會促中國釋放「12港人」　黎智英認「某程度上」主要國際干預 (19:18)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（6日）踏入第114日審訊。庭上提到，黎曾在個人訪談節目指出，拯救「12港人」的唯一方式，是尋求國際社會關注該事件。黎在辯方詢問下確認，當時他希望請求國際社會呼籲中國釋放「12港人」，並承認自己「某程度上」主張國際干預中國內部事務。

辯方提到，2020年10月11日，黎智英在《蘋果》發表專欄文章〈台灣也要感謝黨〉，稱「在習近平戰狼心態驅使下，五毛愛國民情洶湧失控，而政治形勢比人強，獨裁者亡命凶狠孤注一擲的可能性還是有的」。黎解釋，文中提及的「獨裁者」為習近平，而相關基礎在於對方非民選產生、獨自控制整個國家，而且習怎麼說，別人就得怎麼做（what he say goes），否認在文章煽惑他人憎恨習。

此外，當時黎智英寫到，「對中共來說，高科技和晶片制裁就是要了半條老命，怎不頭痛......面對全面的制裁，中國的科技研發就更加寸步難行」。黎否認在文章提倡制裁，自言只在分析制裁帶來的後果。

法官杜麗冰關注，黎智英亦在文章指出，「不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位......美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家的關係指日可待」，問黎是否鼓勵美台在軍事上更緊密合作？黎否認稱，僅在文章講述已發生的事情。

另一方面，同年10月16日，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》跟嘉賓、美國前副國防部長Paul Wolfowitz談及中美關係。當時黎問Wolfowitz，美國會否「汲取韓國事件（韓戰）的教訓」，願向中國展示軍事實力？黎在庭上否認請求Wolfowitz對中國採取敵對行動，重申希望在節目指出，美國正透過擺出準備戰爭的姿態，阻止戰爭發生。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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