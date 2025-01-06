何永賢赴珠海見證啟德簡約公屋項目首件預製組件發貨運港 (18:57)

何永賢在社交媒體專頁發文，指她今早與房屋局和建築署人員出發前往珠海，視察負責生產組件的廠房，了解到發貨連同清關工序，需要約4小時，建築團隊亦安排將部分MiC組件擺放在元朗，以更好地作物流安排，無論上午或下午，地盤都能確保組件貨源充足。

一併視察房署MiC 2.0研發過程

她感謝建築團隊在每一個環節都事事盡心，一起及早落成簡約公屋項目，讓有迫切住屋需要的市民，可以及早改善環境，真正做到「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」這個理念。

何又指今日珠海之行還看到房署MiC 2.0的研發過程，中建團隊向我們詳細解釋如何構思當中的節點連接等，讓同事現場看到相關的發展情況。我期待不論是簡約公屋，還是我們龐大的傳統公營房屋建造，都能讓廣大市民以至國際社會，見到香港在背靠祖國下，透過新質生產力提速、提量、提質、提效，造福人民的房屋故事。