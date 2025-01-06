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又一城Terrace in seaside員工遇職場性騷擾　餐廳：對有僱員受冒犯深表歉意 (17:59)

連鎖韓式餐廳「Terrace in Seaside」近日爆出涉職場性騷擾的醜聞，昨發聲明稱已將涉嫌性騷擾的職員停職及處分。不過，受害事主留言批評餐廳沒向她交代處理結果，「停職多久？處分是甚麼？」，並反問「我是否應該得到一個道歉？」涉事餐廳今（6日）回覆本報查詢，稱對有僱員受到冒犯深表歉意，而目前尚在作內部調查，「涉事人士數目仍有待確認」。

涉事餐廳回覆，高度關注事件，已成立獨立調查隊伍徹查事件，亦基於事態特殊，即時向一名涉事職員發出警告信，及著其停職候查；又強調未來將加強內部培訓，「希望每位同事都能夠在安全和互相尊重的環境下工作」。

該餐廳又指，自昨日知悉事件後，已先後委派另一分店分區經理、人事部等，嘗試透過電話及短訊與事主聯絡，惟至今未獲事主回覆，期望在事主感到安全和舒適的情况下會面，以更全面了解事件，並提供所需的輔導和支援。

事主周六（4日）在社交平台Threads撰文，憶述到涉事餐廳的又一城分店上班首天，即遭店內分區經理稱呼為「大波妹」，翌日改稱為「大波蓮」，其後更在工作群組的報更訊息中以花名代指她，而店內其他職員其後亦參與取笑她的身材。事主在文中批評涉事職員，「是否沒接受過職員培訓？不懂得尊重別人？」

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