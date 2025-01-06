29歲無業漢涉刀劈父親還押候判　稱不滿被屈偷鄰居內褲 (17:23)

被告關頌圻（現29歲）有法律代表，但他在被定罪後親自向法官表示，他分別向其父親及法官寫道歉信與悔過書。被告另提出，希望法庭讓他有機會在白沙灣懲教所服刑而非囚於小欖，原因是在白沙灣懲教所勞動，一個月收入有1000元，但在小欖只得600元。加上白沙灣懲教所能提供無煙囚室，方便他戒煙，以及提供教育。

被告續指，他有3個志願，首志願為警察已因本案有案底而落空，故希望在白沙灣懲教所的「立德學院」修畢中六課程，以待出獄後考取地產經紀資格，他第三志願是從事導遊。被告又透露自己曾濫用冰毒及可卡因而出現幻覺，求醫後好轉。法官打斷被告，指為他索取醫療報告正為了觀察其情况，遂押後案件判刑。

案情指，被告與事主居於元朗一棟3層村屋，平日甚少交流。前年1月25日早上9時許，事主在天台完成家務後落樓，發現被告擋在地下大門前，雙手藏於身後。事主本無視被告，打算開大門時卻發現被上鎖，其間被告亮出一把刀刃長17厘米的菜刀，反覆劈向事主的頭部逾一分鐘。事主大呼救命，被告的胞弟聽到後在屋外要求被告停手。最終被告自行走到屋外及沖洗刀上血跡。

案情續指，警方接報後到場，被告在警誡下表示，他只有中三學歷，案發時他認為事主散播詆譭他偷鄰居底褲的流言，於是從廚房拿出菜刀襲擊事主，他當場表示對於衝動犯法感到後悔，冀警察給予機會。事主則被送往屯門醫院搶治，他身上有多處刀傷及大量出血，頭骨、臉部及左手都有傷口，同日接受手術治療，將半個月後出院。