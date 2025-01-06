捲九龍灣電單車奪命車禍　攔車海關關員涉干預汽車被捕 (17:34)

江玉歡：電單車司機疑涉罪行未達「公民拘捕權」門檻

江玉歡在社交媒體發文解釋，普通市民如目睹罪案發生，可行使《刑事訴訟程序條例》第101（2）條下的公民拘捕權，惟前提是須合理懷疑犯案者干犯了可逮捕的罪行，即可處超過12個月監禁的罪行。她表示，涉事死者的駕駛行為，包括車牌登記及車輛保險過期、未妥當掛好車牌、不依照交通警員指示等，所干犯罪行的最高刑期合計只有6個月監禁，不符合可逮捕的罪行的門檻，故該名休班海關在事件中無權行使「公民拘捕權」逮捕電單車司機。

江玉歡表示，如證實存在刑事疏忽或罔顧他人安全，該市民有機會被控誤殺，即使誤殺罪名不成立，「攔車」舉動亦可能觸犯《道路交通條例》罪行，一經定罪，可處5000港元及監禁12個月，呼籲市民在行使公民拘捕權前應三思，以免誤墮法網。