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警司陸振中哽咽否認「變態、玩下屬」　自辯稱素來關照員佐級警員 (15:37)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（6日）在區院續審。陸振中於庭上一度哽咽，指早前控方質疑他是「變態、玩下屬」，令他感到侮辱及連日內難以安睡。他堅稱自己沒有階級觀念，素來關照員佐級警員，並對於警隊指「我哋係有階級觀念，但唔重，警隊係一個團隊。」

被告陸振中（42歲）繼續自辯。被告否認於2022年7月15日當晚，他在飯局內開懷暢飲，並在酒後執意駕駛，不聽從3名督察的勸喻。控方詢問被告是否在沙頭角警署內有很大權力，被告表示他被「空降」到該區，下屬會不聽他命令，因為駐守該區時間越長的警官才有越大影響力。

控方質疑警隊應十分重視階級觀念，被告指階級只是工種及責任上的不同，警隊內每人都很重要，並指「我無階級觀念，我好關照警員」。被告對於早前控方質疑他是「變態、玩下屬」的說法，表示自己聽後連日都難以安睡，哽咽指覺得受侮辱。他表示，很多同袍曾經表示願意為他出庭作證，辯方曾考慮發出證人傳票，不過因「各種原因」而作罷。被告重申自己沒有「變態、玩下屬」，而警隊的階級觀念不嚴重，因為警隊是一個團隊。

就同年6月22日的事件，被告被指在聯和墟熟食中心的殘廁內3度非禮X。被告於主問供稱，他扶X往女廁嘔吐，及後見殘廁空着，X就獨自入殘廁。控方播放當晚食肆的閉路電視片段，顯示被告曾雙手捉着X的雙臂，拉或者扯X往入殘廁的走廊。被告否認控方說法，指「完全無可能，周圍都係人」，又指X聲稱女廁內人來人往，令她無法嘔吐，才前往殘廁，但被告同意片段顯示他有接觸X的雙臂。 

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