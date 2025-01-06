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黎智英案︳曾稱台灣會成為「非常獨特的國家」　黎智英否認提倡台獨 (14:31)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（6日）第114日審訊，黎智英在2020年10月「Live Chat with Jimmy Lai」節目中提到美國應保護台灣的晶片技術，阻止其供應予中國，又指認為台灣「會成為非常獨特的國家」。黎庭上同意可以其他字眼取代「國家」，指台灣屬中國一部分，否認提倡台獨。法官杜麗冰質疑黎同時在節目稱「台灣正創建一個國家，與美國的關係塑造其未來」；黎重申台灣並非主權國，他是指台灣成為「更強大的地方」。

案件上月20日起休庭至今天重開，辯方展示2020年10月1日「Live Chat」節目的謄本，當日的嘉賓為胡佛研究所(Hoover Institution）的成員Michael Auslin，黎指若不改變中國就會被中國改變，歐洲亦無可避免地跟隨美國對華政策，意識到不能單獨應對中國。黎形容西方世界過往迷失，但現已覺醒，受「敵人」激勵而自省，時任美國總統特朗普定必會領導西方世界團結起來。

黎智英今供稱，相信Auslin是在助手Mark Simon介紹下認識。黎否認主張歐洲與美國加強對華政策或聯合對抗中國，稱他只是道出事實，西方國家已經這樣做，他們視中國為敵人。辯方問黎是否持同樣想法？黎稱對他自己不是，但中國對香港而言是敵人。黎亦否認主張特朗普對華強硬，此是對方一貫作風。

節目中黎續提到，台灣可對中國發揮最大的「槓桿作用」，美國正對台灣做的事是對的，制裁中國科技會令其技術研究寸步難行，又指認為台灣「會成為非常獨特的國家」。黎庭上解釋美國若要保護台灣、提升與台灣的地位便要透過科技制裁中國，而當時已發生。黎同意可用其他字眼，否認提倡台獨。

此外，辯方展示9月30日工作平台「Slack」時任總編輯羅偉光發布的飯盒會重點紀錄，其中包括「中國、台灣新聞要加強，可搵桑普獨立主持節目」。黎早前供稱得知桑普主張港獨後，《蘋果》不會取用其文章，黎今稱該是節目，與港獨無關，因此同事可能忽略了，承認是疏忽。杜官稱報道中國必然涵蓋香港的內容，黎稱《蘋果》的版面一向不是如此劃分，有「中國」的欄目。杜官再問「那麼香港劃入本地新聞，中國則是海外新聞？」黎強調不是海外，是「中國版」。

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