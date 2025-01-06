牙科街症新系統今起推超額及候補機制 (10:52)

對於缺席率較以往高，許美賢分析，有些市民以往不認識衛生署的牙科街症，現時會想嘗試登記；以往要「鬥早」排隊，但現在只須兩三分鐘就完成登記，相信有市民會覺得不妨一試，惟之後覺得服務不適合自己。她說，署方曾聯絡缺席人士，部分人反映臨時有事，亦有人不知牙科街症只處理緊急服務。

超額機制下額外預留10%名額

許美賢表示，九龍城及堅尼地城的診所今日提供緊急牙科服務，名額原本各42個，超額機制下額外預留至每間46個。衛生署昨日已聯絡中籤人士，以九龍城牙科診所為例，署方成功聯絡當中36人及確認出席、1人表示未能出席，已即時從候補名單中抽出一人替補；若至今早9時半有中籤人士未有應診，署方會聯絡候補名單的其他人士，他們須於早上11時半前到達診所。

被問到署方只預留兩小時予候補人士前往診所是否足夠，許美賢稱，署方會優先安排選取該診所為第一志願及65歲以上的長者候補，認為如果市民將診所選為第一志願，應該亦住在附近，即使他們稍為遲到，醫護人員亦會彈性處理。