又一城Terrace in seaside員工稱遇職場性騷擾、遭改花名　餐廳已停職及處分涉事同事 (21:16)

Terrace in seaside今午（5日）在社交平台發聲明，稱留意到有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論，對事件表示關注，經內部調查後，涉事同事已停職及處分。

餐廳Terrace in seaside有員工本月4日於社交平台撰文，提到在又一城分店上班首日，即被分區經理改花名，稱呼為「大波妹」，翌日又稱其為「大波蓮」，其後在工作群組報更的訊息中也以花名稱呼事主，店內的其他同事也曾以其身材開玩笑。

事主在文中稱感到不被尊重，大批網民都在帖文下留言，認為事件涉及職場性騷擾，事主可以到平機會求助。

事隔一日，Terrace in seaside今午在社交平台發聲明，稱留意到有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論，對事件表示關注，經內部調查後，涉事同事已停職及處分。

該店指，已就《性別歧視條例》訂立防止性騷擾政策及指引，如同事遇到不妥情况，可向人事部或者管理層反映，所有舉報消息會保密，又稱已就針對今次事件會盡力為同事提供全方位支援。

公司發言人回覆本報稱，今早知悉事件後，由於覺得表面證供成立，已向涉事分區經理發警告信，分區經理目前亦已停職，人事部職員明日將到又一城分店調查，向各員工了解事件，不排除稍後會有進一步處理。發言人又稱，今早曾嘗試打電話、發訊息聯絡事主，暫未獲事主回覆。