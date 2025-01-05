民青局稱關愛隊事事關心　招募義工參與日常服務時以制服識別 (17:54)

局方於文章表示，關愛隊於每一日，尤其是周末都會去作宣傳和服務，文中列舉關愛隊本周末的活動，包括昨日（4日）早上署理局長梁宏正及沙田關愛隊（利安小區）、香港城市大學學生及教職員等於烏溪沙渡頭灣海灘進行沙灘清潔活動；今日早上，梁宏正則到黃大仙上邨，與關愛隊成員和義工派發關愛隊宣傳單張介紹關愛隊的工作，例如支援專線及社區取藥服務等，並向街坊派發小禮物。

民青局又說，關愛隊亦會在突發事故中奔赴前線，提供適當支援，並會進行家訪或服務，例如截至去年11月底，全港452隊關愛隊已探訪34萬個長者家庭或有需要家庭，同一時間亦完成大約3.6萬次家居服務。局方表示，關愛隊會繼續善用地區網絡，按各小區獨特的「區情區需」，推展各項社區關愛服務，局方亦會不時檢討關愛隊成效，希望能做到只要市民有需要，關愛隊就會出動，「秉承『民政幫到你』嘅宗旨。」